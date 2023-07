En problemas el gobierno holandés por temas de migración

Redacción

La Haya.- El gobierno holandés colapsó hoy debido a diferencias irreconciliables en el seno de la coalición gobernante de cuatro partidos sobre cómo frenar la inmigración, una cuestión que ha dividido a naciones de toda Europa.

La dimisión del primer ministro, Mark Rutte, significa que el país tendrá que sostener elecciones generales a finales de año. Rutte y su gobierno permanecerán en funciones en calidad de interinos hasta que se elija un nuevo gobierno.

“No es ningún secreto que los socios de la coalición tienen puntos de vista muy diferentes sobre la política de inmigración”, dijo Rutte a la prensa en La Haya. “Y hoy, por desgracia, tenemos que sacar la conclusión de que esas diferencias son irreconciliables. Por eso voy a presentar inmediatamente… la renuncia de todo el gabinete al rey por escrito”

Los legisladores de oposición no tardaron en pedir nuevas elecciones, incluso antes de que Rutte confirmara formalmente su renuncia.

Geert Wilders, líder del Partido por la Libertad —de postura antiinmigración_, tuiteó: “Elecciones rápidas ya”. El líder de Izquierda Verde, Jesse Klaver, también pidió elecciones, y declaró a la cadena holandesa NOS que “este país necesita un cambio de rumbo”.

Rutte había presidido prolongadas reuniones miércoles y jueves que no fructificaron en un acuerdo sobre política migratoria. En una última ronda de conversaciones por la noche, los partidos decidieron por unanimidad que no podían ponerse de acuerdo y, por tanto, no podían seguir juntos en la coalición.

La decisión puso de relieve las divisiones ideológicas que existían desde el día en que la coalición juramentó su cargo, hace poco más de 18 meses, entre los partidos que no apoyan un control estricto de la inmigración —el D66 y el también centrista Unión Cristiana— y los dos que están a favor de medidas más estrictas: el Partido Popular por la Libertad y la Democracia —al que pertenece Rutte— y los cristianodemócratas.

En otros lugares de Europa se están produciendo debates similares, mientras los inmigrantes que huyen de conflictos o buscan una vida mejor realizan peligrosas travesías marítimas desde el norte de África para llegar al continente. Cientos de miles de personas también han huido de la guerra de Ucrania.

La migración será un tema esencial en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea del año que viene, pero la cuestión golpeó pronto en los Países Bajos.

La coalición de Rutte intentó durante meses llegar a un acuerdo para reducir el flujo de nuevos migrantes a este país de casi 18 millones de habitantes. Al parecer, las propuestas incluían crear dos clases de asilo —una temporal para quienes huyen de conflictos y otra permanente para quienes tratan de escapar de la persecución— y reducir el número de familiares que pueden reunirse con los solicitantes de asilo en Holanda.

El gobierno de coalición de Rutte, el cuarto que dirige, tomó posesión en enero de 2022.

Las elecciones a la cámara baja del Parlamento neerlandés, que habrán de celebrarse a finales de este año, tendrán lugar en un panorama político polarizado y dividido: hay 20 partidos en los 150 escaños de la cámara baja.

Con información de El Diario de Juárez