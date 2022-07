En partes, entregan recursos a refugio para mujeres violentadas en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El refugio para mujeres violentadas “Mujer Contemporánea” ya comenzó a recibir los recursos que se le habían presupuestado desde la federación para este año, sin embargo, se estarán entregando en partes y de manera diferida en el transcurso del año, comentó la coordinadora Roxana D’ Escobar López Arellano.

En entrevista, la representante explicó que desde la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) se les comentó que si bien se les pagarían los recursos que fueron retrasados este año, se les pagarán hasta finales del año, es decir, de manera diferida y no retroactiva, como se esperaba.



“Ya llegó la primera ministración, porque nos hacen dos ministraciones, la primera ya llegó. Sí nos condicionaron mucho la forma de pagos porque no nos permitieron hacer los pagos retroactivos en su totalidad, sino que van a ser diferidos. Obviamente nos van a pagar los meses retroactivos pero diferidos y se nos hace una injusticia porque las deudas no se pagan en diferidos”

Reiteró que esta modificación representa una injusticia para los trabajadores de los refugios de atención para las mujeres víctimas de violencia, ya que todos han acumulado deudas por la falta de pago y ahora, tendrán que esperar más tiempo para que les entreguen los recursos que les corresponden.

Comentó que otra complicación para los refugios de México es que la CONAVIM modificó sus procesos administrativos y no se han logrado acuerdos claros entre ambas partes, por lo que las asociaciones tendrán que emprender un nuevo camino para seguir con sus operaciones.

Pese a ello, López Arellano aseguró que en el caso de Aguascalientes, no se dejará de brindar atención a las mujeres que busquen el apoyo de la fundación ni se bajarán las metas establecidas a inicios del año.