En paro técnico por 2 semanas Nissan y Compas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Las plantas Nissan y Compas en la entidad se encuentran en estos momentos en paro técnico hasta por dos semanas, ante la escasez de componentes electrónicos que sigue sin regularizarse, informó el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez.

Lo peor es que reconoció que por el momento no se vislumbra el fin de estos paros técnicos que ya se prolongan en el sector automotriz desde el año 2020, donde en un principio se estableció que en el primer trimestre del 2022 se regularizaría el abasto de los componentes, sin embargo ahora se han prolongado las fechas hasta mitad de año.

“Afortunadamente no se ha despedido a ningún trabajador, se ha negociado tiempo por tiempo, vacaciones o reducción del salario en el peor de los casos para trabajadores del sector, sin embrago si es una situación bastante delicada la que enfrenta el sector automotriz”, señaló el burócrata.

Al concluir González Martínez expuso que los paros técnicos no sólo se están dando en las armadoras, sino también en toda la cadena autopartera, en un sector automotriz que le genera al estado el 40% de su Producto Interno Bruto.