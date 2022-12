En Parlamento Juvenil exhortan a despenalizar el aborto y actuar contra violencia de género

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Peticiones en torno a la despenalización del aborto, más programas en contra de la violencia de género y hasta un minuto de aplausos a médicos que fallecieron durante la pandemia formaron parte del cierre del Parlamento Juvenil en el Congreso del Estado.

En ese sentido, la diputada juvenil Diana Paola González Zamora presentó un punto de acuerdo en donde hizo hincapié en cuanto a concretar la interrupción legal del embarazo, del cual dijo que sigue cobrando la vida y afectando la salud delas mujeres.

“Es de suma importancia no criminalizar a las mujeres por su derecho a decidir y en comisiones unidas se trabaje en modificar los artículos del Código Penal del Estado de Aguascalientes. El embarazo de jóvenes está condiciones a factores demográficos y de educación”, subrayó ante el pleno.

Mientras que Diana Giselle Guerrero retomó la necesidad de generar de fomentar mayor conciencia para evitar la violencia de género en perjuicio de manera particular hacia la población femenil. “Como trabajadora del Instituto para las Mujeres, me he dado cuenta que faltan estos programas. A las mujeres se nos enseña mucho el empoderamiento. Sin embargo, a nadie se le enseña a no violentar y debe reeducarse a las personas”, consideró.

En tanto que Jessica Mascorro Rodríguez destacó la pluralidad de ideas ofrecidas en el parlamento, la participación ciudadana en este tipo de espacios y exhortó a sus integrantes para mantener esas ideas que les motivaron para sostener sus convicciones en futuros encuentros.

De manera adicional, el diputado Fausto Alejandro emitió un reconocimiento a los trabajadores de la salud en distintos niveles y pidió un minuto de aplauso a los médicos fallecidos en el cumplimiento de su deber. “Hoy parece que ya se olvidó la pandemia, pero si a alguien hay que agradecer es a esas personas que dieron su vida”.

Las y los integrantes del Parlamento Juvenil accedieron a ponerse de pie y brindar el minuto de aplauso al personal médico.