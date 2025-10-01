En octubre vence el plazo para que estudiantes tramite la tarjeta Yo Voy

26 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Octubre es el último mes para que las y los alumnos de Aguascalientes tramiten o reactiven la Tarjeta Soluciones YoVoy, la cual les brinda acceso a la tarifa preferencial, lo que reduce un 50 % el costo del pasaje en camiones urbanos.

Los estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a este beneficio; para tramitar la tarjeta deben acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a 15:00 horas, a las oficinas de la Coordinación General de Movilidad (CMOV), ubicadas en el Complejo Tres Centurias, junto al Hospital Hidalgo.

Para tramitar la Tarjeta Soluciones YoVoy las y los alumnos deberán presentar en original o copia: acta de nacimiento, CURP, identificación oficial (en caso de ser menor de edad, deben llevar la identificación de la madre, el padre o el tutor), comprobante de estudios vigente (pago de colegiatura, ficha de inscripción o constancia académica), credencial escolar con fotografía y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

La reactivación de la tarjeta es gratuita, mientras que tramitarla por primera vez cuesta 75 pesos.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse al teléfono 449 910 21 06, extensión 3631.