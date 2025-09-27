En Margaritas, Jesús María inauguran la segunda etapa de la Casa de Música

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con una inversión cercana a los 8 millones de pesos, el Gobierno Municipal de Jesús María que encabeza César Medina, inauguró la segunda etapa de la Casa de la Música en la comunidad de Margaritas, un espacio que fortalece la educación, la cultura y la seguridad pública al convertirse en un punto de encuentro para niñas, niños y jóvenes.

Esta nueva etapa, en la que se construyó de la planta alta con más aulas, baños, así como la fachada del inmueble, consolida la formación y el desarrollo del talento musical de más de 240 niñas, niños y jóvenes, que durante la semana reciben clases de guitarra, piano, saxofón, dibujo artístico, entre otras disciplinas.

Los fines de semana, este proyecto, alberga a la Universidad Latinoamericana de Estudios Humanistas, que ofrece carreras de derecho, administración financiera, ingeniería en sistemas y tecnología de la información, educación musical y lenguas y extranjeras brindando a las y los jóvenes la posibilidad de acceder a estudios profesionales que les permitan construir un mejor futuro.

El presidente municipal, César Medina, destacó que esta obra contribuye directamente al desarrollo de la comunidad, al ofrecer alternativas positivas de formación, alejando a la niñez y juventud de conductas de riesgo y fortaleciendo la convivencia comunitaria. “La música y la educación son herramientas poderosas para recuperar el tejido social. Cada inversión en espacios como este es también una inversión en la seguridad y tranquilidad de nuestras familias”, afirmó.

El presidente municipal refrendó su compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Jesús María, apostándole a la cultura, la educación y la prevención como ejes fundamentales para un municipio más seguro y unido, asimismo, invitó a la ciudadanía a aprovechar estos espacios y resaltó la importancia de la continuidad en los gobiernos.

En la entrega de esta obra que refleja el arduo trabajo de todo el personal de la Secretaría de Obras Públicas y las cuadrillas, estuvieron presentes: el secretario general de gobierno, Antonio Arámbula; el secretario de Obras Públicas, Carlos Humberto Rodríguez Collazo; la secretaria del H. Ayuntamiento, Pilar de Lira; la síndica Municipal, Beatriz López, el secretario de seguridad Pública y Vialidad de Jesús María, Miguel Ángel Pérez, así como el titular de la Instancia de Cultura Antonio Amaral y la rectora de la institución, Denisse Ruvalcaba.