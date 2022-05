Afirman que Mbappé se queda en el PSG y no va al Real Madrid

Redacción

España.-A falta de que se confirme, Kylian Mbappé renovará con el PSG. Esto ha puesto en jaque al Real Madrid, que había estado en contacto con el delantero galo durante varios meses, confiando en que llegaría este verano a reforzar la plantilla Merengue, en la cual ya se encuentran sus compatriotas Camavinga y Benzema.

Este sábado, el programa El Chiringuito reveló que Mbappé le comunicó al presidente blanco, Florentino Pérez, que seguiría en la escuadra parisina mediante un mensaje de WhatsApp, el cual dieron a conocer en un programa especial.

“Señor Florentino le comunico que he decidido quedarme en el PSG. Quiero agradecerle la oportunidad que me ha dado de jugar en el Real Madrid, el club del que he sido fan desde pequeño. Espero que sea comprensivo con mi decisión. Suerte en la Final de la Champions”, reveló Josep Pedrerol en El Chiringuito.

????EXCLUSIVA @jpedrerol???? ????”Le COMUNICO que he DECIDIDO QUEDARME en el PSG”???? ????”Quiero AGRADECERLE la OPORTUNIDAD que me ha DADO de JUGAR en el MADRID, el club del que he sido FAN desde PEQUEÑO”???? ????El WHATSAPP de MBAPPÉ a FLORENTINO???? pic.twitter.com/CIXZsa0VZ7 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 21, 2022

Algunos periodistas como Fabrizio Romano y Gianluca Di Marzio han dado a conocer que el futbolista decidió aceptar la oferta del PSG este sábado por la mañana, por lo que acto seguido se comunicó con el presidente del Real Madrid.

Por otro lado, Romano agregó que el delantero firmará por tres años con la escuadra parisina, es decir, hasta 2025. Sin embargo, su renovación hará que el club eche a Pochettino y Leonardo, una de las condiciones que solicitó para aceptar el acuerdo del PSG. https://www.mediotiempo.com/futbol/la-liga/el-chiringuito-revela-como-mbappe-le-comunico-al-madrid-que-renovaba-con-psg

Kylian Mbappé no ha comunicado aún públicamente su decisión de quedarse en el PSG, pero el delantero ha aceptado finalmente renovar su contrato y continuar en el conjunto parisino, según ha avanzado L’Équipe este sábado. El delantero, que hoy juega con su equipo el último partido de liga, podría hacer oficial el anuncio al término del encuentro.

Actualización

Con información de Medio Tiempo