En lo más alto de su exito, sufre de depresión Ricardo Pérez de La Cotorrisa

Ricardo Pérez es uno de los youtubers más conocidos del momento, pues alcanzó la fama luego de formar parte del podcast del momento ‘La Cotorrisa’ al lado de Slobotszky.

No obstante, el creador de contenido es un claro ejemplo de que no todo es miel sobre hojuelas, ya que padece de depresión, pese a que la mayoría del tiempo denota felicidad.

Fue por medio del más reciente capítulo del podcast ‘Karime Kooler’ que el influencer comentó cómo lidia con esta enfermedad.

De inicio, Pérez contó una anécdota en la que destacó que tras llenar dos ocasiones el Auditorio Nacional, sufrió un bajón.

“La noche de mi último auditorio nacional la pasé fatal, no sé bien qué pasó, fueron tantas emociones en tres días y cómo que cuando se terminó llegó un punto en el que me sentí profundamente vacío, sin saber a dónde iba… Lloré ese día”, comentó.

El comediante mencionó que en la fiesta que hizo por celebración de su éxito, se alejó de todos, ya que la estaba pasando muy mal.

Así lo dijo Ricardo:

“En la ped* que organicé, la gente que se quedó al final no lo sabe, pero cuando me subí estaba valiendo tres kilos de verg*, me sentía muy mal, de entrada yo sufro de depresión”, aseveró Ricardo.

Ante estas palabras, Karime le cuestionó qué es lo que consume para calmar la enfermedad y él reveló que no toma nada, dado que busca “batallar” con sus “demonios” solo.

“Prefiero batallar con mis demonios, porque como que esta estabilidad que brinda no me encanta, porque parte de estar triste es lo que me hace quien soy”, agregó.

Finalmente, el integrante de ‘La Cotorrisa’ confesó que para él es mejor vivir su tristeza en su pleno apogeo, ya que esto lo lleva a explorar parte de su persona.

“Todas las maneras en las que me expreso como artista… Todo el tiempo estoy intentando plasmar el lienzo en el que me encuentro… Parte de a veces estar triste es lo que me lleva a explorar una parte de mi ser y de mi búsqueda artística… También los comediantes, a la mayoría nos está llevando la verg*”, finalizó.