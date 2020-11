En las combis no hay sana distancia

Denuncia Ciudadana

Aguascalientes, Ags.- A la Redacción de El Clarinete llegó la siguiente denuncia:

“Buenas tardes el día de hoy tomé la combi de trasporte publica y el chofer no le importó llevar la combi llena le valió totalmente y subió más gente en el parque de San Francisco de los Romo, no le importa que vayan niños, él no está midiendo las consecuencias de la gravedad de esta situación y más de esta pandemia.

Espero que la Coordinación de Movilidad tome cartas en el asunto”.

Atentamente LS