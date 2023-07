En la UAA presentarán el libro “Práctica del Procedimiento Abreviado. Jurisprudencia y Casos”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco del “Congreso Internacional de Administración de Justicia 2023” que se está realizando del 17 al 19 de julio en la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Doctor en Derecho Francisco Lozano Herrera, Juez de Control, de Juicio Oral y del Sistema de Justicia para Adolescentes presentará su libro “Práctica del Procedimiento Abreviado. Jurisprudencia y Casos”.

La cita es este miércoles 19 de julio en el auditorio Ignacio T. Chávez de la Unidad de Estudios Avanzados a las 5 de la tarde.

Abordar el tema del procedimiento abreviado es hablar de la necesidad imperante de su utilización, el alto número de juicios que se ventilan en cada Estado, está llevando al colapso el sistema de justicia penal de nuestro país, desde su inicio se había anunciado su derrumbe si no se hacía un uso adecuado de las salidas alternas y desde luego de esta forma anticipada del proceso, precisamente porque se diseñó de esa manera, para que un mínimo porcentaje de causas llegara a la última etapa del proceso; lamentablemente está ocurriendo lo que también se había presagiado, que si no se comprendía su finalidad cada vez más asuntos llegarían a juicio, lo que no habrá de soportar el sistema.

Este libro es el segundo que escribe el Juez de Control, Francisco Lozano Herrera, el primero lleva por nombre, “Homicidio y Lesiones en el Deporte”.