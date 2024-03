En la izquierda a diferencia de la derecha tenemos propuesta: Nora Ruvalcaba

Claudio Bañuelos

Jesús María, Ags.- La candidata a senadora por el partido Morena, Nora Ruvalcaba Gámez, informó que este partido ya tiene completa la lista de representantes de casillas “quiero decirles que ya tenemos toda la estructura electoral integrada. El 15 de marzo terminan las capacitaciones a todos los representantes que van a estar defendiendo la democracia, defendiendo la voluntad popular para que no vaya a haber inconsistencias en las actas y por supuesto para que no vaya a haber mala sumas o buenas restas en las casillas”, dijo.

En rueda de prensa celebrada en un restaurante de esta localidad, la abanderada morenista en la primera posición al Senado de la República agregó que “hay coordinadores territoriales y responsables seccionales que están trabajando casa por casa, llevando la información y que tienen ya mucho tiempo y. que estos 90 días de campaña nosotros nos vamos a sumar a esa toca, toca. Nos vamos a sumar a la exposición, pero sobre todo a la difusión de lo que representa la cuarta transformación”, externó.

Más adelante, Ruvalcaba Gámez acotó “esa transformación tiene que ver con los 100 puntos que expuso la doctora Claudia Sheinbaum el 1 de marzo y que en ellos vienen incluidas las 18 iniciativas del presidente de la República, y que no solo iniciativas sino que buscan que los derechos humanos sigan presentándose de manera progresiva y que además están planteando la reivindicación de lo derechos sociales que ustedes saben que en el periodo neoliberal fueron disminuidos o hasta desaparecidos algunos”.

A su vez indicó que estos son los primeros trazos del nuevo gobierno que estará a partir del 2024 y hasta el 2030, en este tenor adelantó que “vamos a buscar a organizaciones civiles, a las cámaras empresariales y a todas las personas que estén organizadas y que deseen escuchar este proyecto y que deseen hacer un análisis de contraste de lo que representamos nosotros y de lo que representa la derecha y por supuesto que estaremos ahí para defender esta propuesta que tenemos y que además tenemos una probada eficacia del gobierno de la cuarta transformación”.

De igual manera reconoció que van a abajo en las encuestas ya que señaló “esto es lo que nos da certeza de que vamos a remontar resultados electorales, sino que además de el hecho de que allá enfrente no hay propuesta. Hemos encontrado violencia, hemos encontrado los mismos rasgos que distinguieron la campaña del 2022. Sabemos que van a pretender hacer lo mismo, van a violentarnos, pero ya lo hicieron ahora, detuvieron a unos compañeros que estaban pintando bardas y les quitaron sus pertenencias”, denunció.

Posteriormente y en otros asuntos indicó que no tienen miedo de la inseguridad “si no, no estuviéramos aquí, y por ellos vamos a presentar las denuncias en los espacios que se tengan que hacer, aunque sabemos que las autoridades estatales no van a hacer nada”.

Al concluir la veterana política advirtió que “no tenemos miedo y no nos van amedrentar, no vamos a reforzar nuestra seguridad y a nosotros nos cuida el pueblo así como al presidente”.