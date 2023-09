En la impunidad 9 de cada 10 delitos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Quedan en la impunidad en nuestro estado hasta el 92.4% de los delitos que ocurren al no ser denunciados, revela la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre las principales razones para no denunciar se encuentran en un 31.5% por considerarlo una pérdida de tiempo; 14.7% por desconfianza a la autoridad; 8.8% por trámites largos y difíciles; 3.4% por la actitud hostil de la autoridad y 0.7% por miedo a que lo extornes los mismos servidores públicos.

En el mejor de los escenarios de aquellos que si interponen denuncias al ser víctimas de algún delito el 46.1% dicen que no pasa nada; 31.4% está en trámite; 5.4% recuperó sus bienes; 4.6% otorgó el perdón; 2.9% se puso a disposición de un juez al delincuente y en 2.8% hubo reparación del daño, especifica.

Los principales delitos con mayor porcentaje de cifra negra en Aguascalientes son la extorsión, fraude, robo parcial de vehículos, robo a casa-habitación, secuestro y amenazas verbales.