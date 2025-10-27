En Jesús María, hacen fraude… ¡hasta con los muertos!

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- En vísperas del Día de Muertos, el Municipio de Jesús María alertó sobre personas que estafan a familias ofreciendo limpiar tumbas en los panteones municipales, cobran por adelantado y luego desaparecen como las ánimas.

El secretario de Servicios Públicos, Enrique Bárbara López, advirtió que este año implementarán un registro para quienes ofrezcan ese tipo de servicios dentro de los camposantos, con el fin de evitar abusos.

“Y sí tuvimos una situación el año pasado donde algunas personas estuvieron ofreciendo sus servicios y defraudaron a las personas, les pidieron un anticipo y no se pudo hacer la limpieza”, recordó el funcionario.

Explicó que ahora todo aquel que pretenda ofrecer la limpieza de tumbas deberá registrarse ante la administración municipal.

“Vamos a tener un registro, las personas que se ofrezcan eso van a tener que registrarse también en la administración para poder tener más control. Sabemos que se nos puede ir alguno, no se puede tener el control al 100%, pero este método esperemos que lo disminuya”, señaló.

Bárbara López subrayó que quienes estén dentro de los panteones ofreciendo el servicio contarán con una identificación.

“Se les va a dar un carnet donde ya tenemos los datos de esas personas y es más difícil, ojalá no suceda, pero es más difícil que ya los puedan estafar porque les piden un anticipo”, comentó.

El funcionario indicó que el año pasado detectaron tres o cuatro casos de fraude, aunque sospechan que hubo más.

También aclaró que el personal del área de Servicios Públicos podrá ofrecer sus servicios de limpieza fuera de su horario laboral, pero bajo las mismas reglas de registro.