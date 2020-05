En Jesús María clausuran establecimientos por no respetar medidas sanitarias

Redacción

Jesús María, Ags.-En el último fin de semana, el área de Reglamentos del Municipio de Jesús María levantó más de 25 reportes por personas que violaron las restricciones de sana distancia en esta temporada de contingencia, así lo dio a conocer el presidente municipal José Antonio Arámbula López en su transmisión de todos los lunes.

El alcalde, explicó que como resultado del operativo que de manera conjunta realizan el área de Salud, Reglamentos, Protección Civil y Seguridad Pública, se levantaron cinco actas administrativas por consumo de alcohol en lugares donde la comida es para llevar; tres por venta de alcohol fuera del horario permitido; se clausuró un restaurante-bar por venta y consumo de alcohol a puerta cerrada; un salón de eventos; una pelea de gallos clandestina; 29 máquinas de juegos y 25 eventos sociales fueron suspendidos en domicilios particulares.

“Para el Gobierno es muy difícil afrontar una situación de este tipo y más cuando la gente no toma en serio el problema; agradezco a todos aquellos que sí se están guardando porque es una forma de respetar a los demás, y los que no, les pido que al menos no pongan en riesgo a sus familias”, manifestó Toño Arámbula.

Agregó que “jamás pensamos que nos encontraríamos con esto y nos ha cambiado todo, por ello hemos adoptado nuevas formas de trabajo así como decidimos tomar medidas equilibradas para disminuir el impacto negativo en el tema económico y de salud.

En este sentido, informó que los lugares de alto riesgo de contagio permanecerá cerrados por los menos las dos semanas siguientes, tales como bares, antros, parques, salones de fiestas y gimnasios, por la evidente concurrencia de gente.

En tanto, continúan trabajando los establecimientos que expenden productos de abarrotes, fruterías, farmacias, de artículos de limpieza, siempre y cuando cumplan con las medidas de higiene para la prevención de contagios.

“Debemos cerrar filas y estar unidos para afrontar juntos esta epidemia; trabajemos juntos quedándonos en casa para bajar la incidencia de contagios. Les pido paciencia, juntos vamos a salir adelante”, concluyó.