En Jesús María arrancan rehabilitación de la red de agua y alcantarillado en la zona centro

Redacción

Jesús María, Ags.-Con una inversión superior a los 15 millones de pesos durante este 2025 para la rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado en todo el municipio, el presidente municipal de Jesús María, César Medina, acompañado del titular de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (CAPAS), César García, encabezó el arranque de los trabajos en la calle Mariano Matamoros, en el tramo de Agustín de Iturbide a Benito Juárez, en la zona centro.

En este punto, se destinarán aproximadamente 975 mil pesos en los trabajos de rehabilitación que beneficiarán directamente a los vecinos, dado que las redes existentes ya concluyeron su vida útil, por lo que su renovación es indispensable.

El presidente municipal, César Medina, informó que estas acciones forman parte de un programa integral para rehabilitar la infraestructura hidráulica de la zona centro, misma que será intervenida de manera paulatina con el fin de garantizar un servicio de agua potable y alcantarillado más eficiente, seguro y con mayor cobertura.

“Es necesario modernizar toda la red del centro histórico, porque después de muchos años de servicio ya cumplió su vida útil. Lo estamos haciendo por etapas, de manera responsable, para que la ciudadanía cuente con un suministro confiable y de calidad”, señaló el alcalde.

Finalmente, agradeció el apoyo del cabildo al autorizar el recurso para estas obras e hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias viales que serán temporales, recordando que los beneficios son mayores y a largo plazo, al tratarse de acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las familias de Jesús María.