En fiestas patrias aumenta hasta un 30% conductores que caen en el alcoholímetro

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Durante este mes, y derivado de los festejos patrios, incrementa hasta en un 30% el número de conductores que caen en el alcoholímetro, periodo en el que durante un fin de semana llegan a detenerse hasta 65 automovilistas con algún grado de alcohol.

Así lo reconoció el Director de Movilidad del municipio capital, Comisario Jefe, Arturo Martínez Morales, quien en este sentido apuntó ‘si aumenta, si aumenta, bueno estamos hablando de un 20-30%, aumenta en estos días festivos, por obvias razones, no’, añadió que ello ‘desde el aliento alcohólico, hasta llegar el estado de ebriedad, los dos pueden aumentar desde un 20 y hasta un 30%’.

Comentó además que regularmente en ‘fin de semana con todo el personal, estamos hablando de 30 hasta 40 conductores con algún grado de alcohol’, y abundó ‘ahorita tenemos por ejemplo 12, 17, 19, 20 un promedio ahorita en un fin de semana, pero hablemos de un jueves, o un viernes, o un sábado, ya sumando esto podríamos tener hasta, sumando a los tres días de operativo, hasta 60-65 conductores con algún grado de alcohol’.

Por lo mismo dijo habrán de reforzar el operativo alcoholímetro, ‘sí, inclusive pues cae si no me equivoco en fin de semana, en viernes, si no me equivoco, entonces el operativo, y está dentro de lo que nosotros ya tenemos establecido y bueno eso nos obliga a reforzar, a reforzar las células de circulación, y a reforzar el filtro’.

Destacando que ‘tenemos ocho médicos disponibles para este operativo y el personal necesario, desde que tenemos 14 elementos, podemos aumentarlo hasta 20 elementos específicamente a este operativo alcoholímetro’.

Finalmente sobre la definición de las zonas en que se aplicará precisó ‘conforme se vaya viendo el comportamiento, yo traigo personal, los supervisores operativos en cada uno de los cuadrantes que cubren prácticamente toda la capital, si él ve necesario la implementación de un punto ahí o mayor presencia de vigilancia móvil y/o mixta, nos vamos a aterrizar ahí, según el comportamiento en ese momento en base al criterio de los supervisores de los comandantes de cada área’.

———-