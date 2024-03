En expedición a las profundidades marinas, descubren nuevas especies

Redacción

Chile.- Los océanos de nuestro planeta conforman todo un mundo por descubrir, y es que de acuerdo a algunas estimaciones lo explorado hasta el momento corresponde a menos del 5%, aunque con exactitud no lo podemos saber, pero casos como el de ahora nos hacen creer que conocemos únicamente “la punta del iceberg”.

Y es que una sola expedición a las profundidades marinas, frente a las costas de Chile, reveló más de 100 especies que jamás habían sido documentadas; el trabajo de investigación, que se llevó a cabo en el buque Falkor del Instituto Oceánico Schmidt (SOI, por sus siglas en inglés), es bastante reciente, ya que tuvo lugar entre el 8 de enero y el 11 de febrero.

La expedición se nombró «Seamounts of the Southeast Pacific». Tal cual, su principal propósito estuvo centrado en las montañas submarinas de las cordilleras de Nazca y Salas y Gómez, dos cadenas de más de 200 montes submarinos que se extienden, en conjunto, a través de 2 mil 900 kilómetros desde Chile hasta la isla de Pascua, y los parques marinos Juan Fernández y Nazca-Desventuradas.

Con ese fin, los investigadores a bordo del buque cartografiaron 52 mil 800 kilómetros cuadrados. Así, fue que dieron con cuatro montes submarinos que nunca habían sido registrados. El más grande de ellos se eleva hasta 3 mil 530 metros sobre el fondo marino.

Y además…

Gracias al apoyo de un robot que hizo un escrutinio de las laderas de esos montes, los científicos encontraron más de 100 especies que hasta el momento parecen ser completamente nuevas para la ciencia. Entre ellas hay esponjas, erizos, crustáceos, moluscos y corales.

‘Hemos superado con creces nuestras expectativas en esta expedición’ declaró Javier Sellanes, biólogo marino de la Universidad Católica del Norte y Científico principal de la expedición a Live Science.

‘Siempre se espera encontrar nuevas especies en estas zonas remotas y poco exploradas, pero la cantidad que encontramos, especialmente para algunos grupos como las esponjas, es alucinante’.

Esta expedición fue la última de una serie trabajos, del SOI, destinados a cartografiar la mencionada región del Pacífico. Por fortuna, los científicos cierran el proyecto con una noticia alentadora.

*Con información de National Geographic