En el PRI de Aguascalientes están los que quieren estar: “Alito” Moreno

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, (PRI) fue tajante al afirmar que en el PRI “mucho ayuda el que no estorba”, y que aquellos que se quedaron en el partido son los que quieren estar.

Lo anterior luego de que se le preguntó sobre la división que priva hoy en día en el priismo local donde liderazgos de este instituto político tales como afines a las familias Granados Roldán, Palomino, Tavarez, y de Carlos Lozano entre otros se alejaron del partido tras la repartición de candidaturas.

Actualmente el tricolor está dividido y enfrentado eso se nota en las encuestas donde ubican a esta fuerza política en un lejano quinto lugar de las preferencias electorales con apenas 4 puntos, es decir está muy cerca de perder sus prerrogativas estatales.

En las semanas previas ha habido varios exabruptos y señalamientos hacia el líder estatal, Antonio Lugo Morales a quien tachan de ser el principal provocador del alejamiento de los cuadros tradicionales y que se refleje en el nulo apoyo a la candidata ancla, Norma Guel quien busca ser alcaldesa de esta capital.

En este sentido, Alito Moreno afirmó que “lo que siempre he dicho y luego algunos tienen la piel muy sensible. Pero lo mejor del PRI se quedó en el PRI. El que quiera ayudar al partido que venga acá. Hay priistas que les gusta construir como lo hacemos hoy que estamos aquí, que tenemos orgullo que tenemos carácter”, dijo.

A su vez abundó “y luego hay otros que a lo mejor dicen ser priistas y se alejan del partido. Pero la militancia no es decirla; la militancia es ejercerla. Hay que trabajar. Habría que preguntarle a la militancia priista ¿si todo el tiempo están en el partido? O sí solo se acercan al partido en los tiempos electorales, quieren las plurinominales y nunca quieren hacer campaña, entonces lo mejor del PRI se quedó en el PRI”, reiteró.

Al concluir puntualizó “aquí todos son bienvenidos, aquí todos quieren hacer campaña, hacer cosas en equipo porque al final del día el partido tiene que trabajar, tenemos a nuestras (líderes) seccionales a líderes naturales, a gente que da la cara y trabaja por el partido orgullosamente y muchos otros les gusta estar de a fuera. Y yo como les he dicho ´si no van ayudar que no estorben´, hay que trabajar por el partido”.