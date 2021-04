En el olvido más de la mitad de parques y Línea Verde de Municipio capital: PRI

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Parques públicos bajo la tutela de la alcaldía panista de Aguascalientes se encuentran descuidados, lamentó Elsa Amabel Landín Olivares, diputada local por el PRI, quien advirtió que los mismos se están convirtiendo en espacios de inseguridad para la misma población.

“Exigir al municipio que la gente de Parques y Jardines haga su trabajo. En los momentos de la pandemia en donde la gente tiene que tener espacios sanos de esparcimiento como la Línea Verde, todos los parques, se han venido dejando caer y se convierten en espacios de alto riesgo”, apuntó la tricolor en entrevista grupal.

– ¿Porqué de alto riesgo?

– Porque en lugar de ser espacios para que la gente vaya a hacer deporte, al encontrarse olvidados, al no haber luz, al estar secos, se convierten en espacios para vender droga y donde hay violencia.

– ¿Cuántos parques y espacios están en esa situación?

– Dar un número exacto no me atrevería a decir, porque no tengo el dato.

– ¿Pero puede ser la mitad?

– Si usted se da la vuelta por cualquier parte de la ciudad, yo creo que entre el 60 o el 80 por ciento.

– ¿Sería al oriente?

– Es que es en toda la ciudad.

Durante la sesión ordinaria de este jueves, diputados de oposición presentaron un punto de acuerdo para exhortar a la alcaldía capitalina para realizar actividades de mantenimiento de parques y jardines, así como de mejora en la Línea Verde. Pero el punto no fue aprobado por la mayoría del bloque PAN-PRD en el Congreso.