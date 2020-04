En el desamparo músicos de taquerías, fondas y mercados en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el desamparo total ante la contingencia sanitaria por el Covid-19 se encuentran músicos de taquerías, fondas y mercados que viven de la moneda que los clientes de estos les dan por cantar alguna canción.

Uno de los afectados vecino de la colonia de la Salud, mencionó que no tienen el respaldo de ningún sindicato ni organización, por lo que piden al gobierno que los tome en cuenta.

“Mire, pues para mí de lo que vivo es de andar tocando y estirando la mano ahí en los mercados, en las taquerías, ahí donde uno ve gente y le dan chanza a uno de tocar para ganarse unos pesos, pero pues ahorita no se puede, no hay gente, está todo cerrado o los alimentos son solo para llevar, entonces no hay ni a quien tocarle ni nada”.

Con tristeza expresó que en estos momentos no tienen ni para “una taquillo”, viviendo de la ayuda de amigos, familiares o vecinos.

Al igual que otros grupos vulnerables, los mismos también piden a la autoridad estatal o municipal que los apoye, siendo gente de la tercera edad en su mayoría que no encuentra acomodo en otro lugar y se dedica a la música para sacar aunque sea para los alimentos, que hoy la contingencia sanitaria por el coronavirus se los ha arrebatado.