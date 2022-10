En Cosío piden a la población no viajar de noche a municipios de Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pide el alcalde del Partido Verde Ecologista de Cosío Eusebio Delgado a su población, evitar viajar de noche a municipios vecinos de Zacatecas por lo “caliente” que están a consecuencia de la violencia que padecen.

Si bien no se trata de un toque de queda, expuso que es una mera recomendación por lo peligroso que resulta viajar a determinadas horas, principalmente por la noche.

-¿A partir de a qué hora se guardan entonces?

-Pues mire ahí en Cosío no hay problema pueden andar a la hora que quieran, sin embargo se les recomienda que no viajen del lado de Zacatecas, digamos a partir de las 8 de la noche.

Señaló a los municipios de Luis Moya, San Pedro, Ojocaliente y Ciudad Cuauhtémoc de ser lugares peligrosos.

-¿Pero entonces sería un toque de queda a su población?

-En Cosío no hay ningún toque de queda hasta ahorita, pero insisto en que se le ha recomendado a nuestra población de que si no tienen a que ir a Zacatecas no lo hagan.