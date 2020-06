En Centro de Salud de SFR ni para curitas tienen

Denuncia Ciudadana

San Francisco de los Romo, Ags.- Al menos dos usuarios del Centro de Salud de esta cabecera municipal denunciaron a El Clarinete que esta instancia no cuenta con material de curación, es decir gasas, alcohol, antiséptico, hilo para cerrar heridas y ese tipo de cuestiones.

“El jueves pasado acudí con mi hermano porque tuvo un accidente en casa y el doctor nos mandó a Pabellón de Arteaga porque nos dijo que no tenían material de curación”, dijo una joven que solicitó el anonimato.

La misma historia se sucedió en dos ocasiones con una joven madre que llevó a su hijo de unos cuantos años para que le realizaran curaciones en una herida que tiene en una de sus piernas “la primera vez me dijeron que no tenían gasas y alcohol ni para lavarle la herida, eso fue hace dos semanas, entonces lo tuve que hacer por mis propios medios y la semana pasada volví y me dijeron que no tenían material para hacer curaciones y que si gustaba me fuera al hospital de Pabellón”, lamentó la fémina.

Así las cosas. Los habitantes de esta municipalidad confían en que pronto se restablezca el abasto de este material indispensable en cualquier nosocomio público.