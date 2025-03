En capilla Makoto Uchida, CEO de Nissan

Redacción

Japón.-Makoto Uchida, presidente y CEO de Nissan, podría dejar su cargo tras casi 6 años de servicio.

Esto luego de que reportes aseguran que los últimos malos resultados de Nissan habrían llevado al Consejo general a tomar la determinación de sustituir a Makoto Uchida.

Pero, ¿quién es Makoto Uchida? Te contamos acerca del presidente y CEO de Nissan, quien este 2025 podría dejar su cargo.

Makoto Uchida, Presidente y CEO de Nissan (PHILIP FONG / AFP)

¿Quién es Makoto Uchida?

Makoto Uchida es un ejecutivo originario de Japón, quien actualmente dirige la empresa Nissan.

Cuanta con más de 20 años dirigiendo Nissan, siendo pieza fundamental del crecimiento de la compañía.

¿Qué edad tiene Makoto Uchida?

Makoto Uchida nació el 20 de julio de 1966, por lo que actualmente tiene 58 años de edad.

¿Quién es la esposa de Makoto Uchida?

Se desconoce quién es la esposa de Makoto Uchida, CEO de Nissan, pues mantiene su vida personal privada.

¿Qué signo zodiacal es Makoto Uchida?

Makoto Uchida nació un 20 de julio, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo Cáncer.

¿Makoto Uchida tiene hijos?

Makoto Uchida mantiene su vida personal privada, por lo que se desconoce si tiene hijos.

¿Qué estudió Makoto Uchida?

Makoto Uchida se graduó en Teología por la Universidad Doshisha de Japón.

¿En qué ha trabajado Makoto Uchida?

Makoto Uchida es actualmente presidente y CEO de Nissan Motor, además de fungir como representante del Consejo de Administración de la compañía.

No obstante, ha desempeñado diversos cargos en la compañía como

Encargado de la Organización de Compras de la Alianza Renault- Nissan

Gerente general

Vicepresidente Corporativo de Compras de la Alianza

Vicepresidente senior de Nissan

Director del Comité Administrativo en China y presidente de Dongfeng Motor Co (compañía aliada de Nissan en China)

Makoto Uchida, Presidente y CEO de Nissan (Philip FONG / AFP)

¿Makoto Uchida se va de Nissan? Aseguran que ya estarían buscando a su reemplazo

De acuerdo con reportes del sector automotriz, el Consejo de Nissan estaría analizando la posibilidad de destituir a Makoto Uchida como presidente y CEO de la compañía.

El motivo que habría llevado a esta decisión sería el resultado negativo en las negociaciones que buscaban una fusión entre Nissan y Honda.

De igual forma, los últimos resultados financieros de Nissan habrían causado molestias en el Consejo, pues la compañía cayó en sus calificaciones crediticias, alcanzando el nivel de “bonos basura”.

Todo ello habría influido en la decisión, por lo que Nissan estaría estudiando quien podría ocupar el cargo de Makoto Uchida.

