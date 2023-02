En capilla 8 bares de Aguascalientes por vender alcohol a menores

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Ocho antros, bares y cantinas están en proceso de perder su permiso para operar debido a que tenían a menores de edad consumiendo alcohol

La Dirección de Reglamentos del municipio capitalino hace rondines diariamente para verificar que el funcionamiento de bares y cantinas esté dentro de regla, que no estén por encima de lo permitido en ruido, que no estén funcionando fuera de horario o que no haya menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas.

El titular de ésta área, David Ángeles Castañeda, informó que el consumo y venta de alcohol a los menores es el segundo motivo más frecuente por el que clausuran establecimientos, incluidos tiendas de abarrotes; la principal es por estar funcionando fuera de horario.

Señaló que Disco Radar es uno de los establecimientos que más ha acumulado sanciones por consumo de alcohol a menores. Adelantó que, por ser reincidentes, está en proceso la cancelación de la licencia. En total son ocho los establecimientos que están en proceso de que se cancele.

En otro tema, el funcionario señaló que en diciembre también se llegó a detectar establecimientos en donde había consumo de droga, cada uno de los establecimientos se clausuró.

Enfatizó en que los dueños de estos lugares son los responsables en verificar que no se esté consumiendo estas sustancias, así como de verificar que quienes ingresen y consuman en el establecimiento sean mayores de edad.