En Calvillo, Tere Jiménez cierra gira de III Informe: “No hay meta que no podamos alcanzar”

Frente a miles de familias entusiastas reunidas en el Poliforum Municipal de Calvillo, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, finalizó la gira de su Tercer Informe de Gobierno, donde reiteró su compromiso de trabajar incansablemente para que las familias vivan y crezcan en un estado seguro, con desarrollo y oportunidades que les permitan cumplir sus sueños.

“Gracias a todos por su confianza, por su esfuerzo y por nunca dejar de creer en esta tierra que tanto queremos. Porque si algo distingue a la gente de nuestros municipios es la capacidad de soñar en grande, de trabajar y cumplir sus sueños. Ustedes lo demuestran todos los días con su talento, con su iniciativa y con la unión de sus familias”, les dijo la gobernadora.

Resaltó que los logros alcanzados en materia de educación, salud, seguridad, infraestructura, turismo, campo, entre otros sectores, durante estos tres años, son fruto del trabajo conjunto entre la ciudadanía y el Gobierno.

Al hacer un recuento de los avances, indicó que en el tema educativo, se han realizado más de 300 obras escolares en todo el estado; tan solo en Calvillo se construyeron dos nuevas escuelas primarias, en los fraccionamientos El Mirador y Unión Antorchista, cada institución cuenta con una capacidad para 480 alumnos.

También se construyen dos nuevos edificios para la carrera de Medicina en la Universidad Tecnológica de Calvillo, donde ya cursan 120 estudiantes en esta carrera de reciente creación.

Asimismo, se llevaron a cabo acciones de mejoramiento en las Escuelas Primarias Carlos Barrón, en San Tadeo; y 20 de Noviembre, en Ojocaliente. Y para mejorar la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, se rehabilitó el Centro de Atención Múltiple No. 14 Enrique Olivares Santana.

Además, se rehabilitó la infraestructura de las Escuelas Secundarias Técnicas No. 17, en Ojo de Agua; No. 30, en Malpaso. y No. 7, en La Labor; así como en la Telesecundaria No. 121 Carlos Sagredo, en La Media Luna. En el nivel medio superior, se realizaron mejoras en el Telebachillerato Comunitario de Ojocaliente.

“Para nosotros, la educación es lo más importante, porque el saber y el conocimiento son esenciales para que las personas alcancen todo su potencial; por eso, realizamos estas acciones y llevaremos a cabo muchas más”, enfatizó.

En materia de seguridad, resaltó que la tecnología es aliada de Aguascalientes con cinco Puertas de Seguridad, una de ellas en Calvillo, que utilizan inteligencia artificial, drones y cámaras para el reconocimiento facial y de placas,

De igual forma, señaló que en el municipio se cuenta con 74 cámaras de seguridad que ha puesto el Gobierno del Estado para monitorear de manera constante las calles, colonias y comunidades, y así garantizar la paz de las familias. También se reforzó a las corporaciones con 963 nuevos elementos de seguridad, más patrullas, equipo táctico, uniformes y capacitaciones internacionales.

“No vamos a dar marcha atrás, porque la paz y la tranquilidad son lo más valioso que tenemos y porque la gente de Aguascalientes merece nuestro mejor esfuerzo”, afirmó.

Destacó que, en Aguascalientes, se sigue construyendo un futuro con más desarrollo económico, muestra de ello es que la entidad se ha posicionado como una de las tres entidades con mayor captación de inversión extranjera per cápita, atrayendo empresas de países como Japón, Alemania, Estados Unidos, India, Canadá, Italia, China, Colombia, España y Turquía.

Se creó la plataforma “Hecho en Aguascalientes” para intensificar la promoción de los productos y servicios de los emprendedores y empresarios en el estado, en México y en el mundo. Igualmente, se otorgaron más de 1,400 apoyos del Programa “Confía” y una cifra superior a los 400 del Programa “Emprende-T”, a través de los cuales pueden acceder a apoyos económicos para el fortalecimiento de sus negocios.

Gracias a los programas “Mujer Rural” y “Poder Mujer e Igualdad”, se fomenta el emprendimiento en las mujeres; con una bolsa de 20 millones de pesos, el Programa “Crédito a la Palabra de la Mujer” facilita que más mujeres puedan iniciar o crecer su negocio.

Porque el campo es una prioridad en la agenda de la gobernadora Tere Jiménez, sobre todo en los municipios del interior, se ha apoyado con recursos a los productores al darles tractores, maquinaria, cámaras de refrigeración, remolques, drones, sembradoras, forraje, mejoramiento genético, semilla mejorada, tecnificación y muchos insumos más.

Subrayó que Aguascalientes es el único estado con un Programa de Agrocrédito, que está al alcance de los productores, con la mejor tasa de interés; y se protegen las cosechas con el Seguro Agrícola Catastrófico.

De igual forma, reconoció la calidad de los productos del campo de Aguascalientes, los cuales se posicionan entre los primeros lugares a nivel nacional. Prueba de ello es que la entidad ocupa el segundo lugar en la producción de guayaba, gracias, en gran medida, a los productores de Calvillo. “Como pueden ver, aquí, el campo es sinónimo de liderazgo, fortaleza y dinamismo”, afirmó.

En materia de turismo, Aguascalientes continúa consolidándose como una potencia a nivel nacional. Un ejemplo de ello es la reciente obtención de la denominación de origen mezcal, que se produce en Calvillo y otros municipios del estado.

A su vez, indicó que se está trabajando en el fortalecimiento de los cuatro Pueblos Mágicos del estado: Calvillo, Real de Asientos, Pabellón de Hidalgo y San José de Gracia, a través de diversos proyectos que buscan impulsar su desarrollo turístico, económico y cultural.

Para construir una sociedad con más oportunidades y desarrollo, Tere Jiménez continúa apostando al desarrollo social con las Casas del Bien Común, donde se brindan clases de educación básica y de preparatoria, servicios de salud, clases de inglés, oficios y muchas actividades más.

Más de 14 mil personas se benefician con empleo temporal y se entregaron más de 4.8 millones de platos de comida caliente a niñas, niños, adultos mayores y las personas más vulnerables. También se impulsó a las mujeres con más de 3 mil Tarjetas Rosas en reconocimiento a su trabajo en favor de las comunidades.

A través del Programa “Reencontrando Corazones”, se ha logrado reunir a familias de los hermanos migrantes mediante la entrega de más de 4 mil 900 visas, que les han permitido viajar a Estados Unidos y reencontrarse con sus hijos.

“Hoy, Aguascalientes sigue afianzándose como una tierra donde los sueños se hacen realidad con talento, trabajo y esfuerzo; donde la prosperidad económica va acompañada de un desarrollo humano más justo e incluyente”, subrayó la gobernadora.

Consciente de que la salud es lo más importante, se construyeron, equiparon y pusieron en operación ocho nuevas clínicas del Seguro Popular Aguascalientes, una de ellas en Calvillo, que se ubica en la calle López Mateos.

Además, se realizaron obras de mejoramiento de infraestructura en los Centros de Salud de La Labor, El Cuervero, Jaltiche de Arriba, y en Presa de los Serna. Así como acciones de rehabilitación en el Hospital General de Calvillo. “Aquí, la salud no es un privilegio, es un derecho que garantizamos y brindamos de manera cercana, digna y humana”, reiteró.

Igualmente, Tere Jiménez indicó que se creó el Instituto de Atención Integral de Enfermedades Renales, que se afianza como un ejemplo en Latinoamérica. También la entidad es la única del país con un programa de detección temprana de enfermedades renales en las secundarias para prevenir, identificar y atender este padecimiento, beneficiando a más de 270 mil pacientes.

En cuanto a obra pública, Tere Jiménez detalló que se realizaron más de 900 obras que benefician a las familias de todo el estado; en Calvillo, se llevó a cabo la perforación y equipamiento de un pozo de agua en Crucero Las Pilas y otro en Ojocaliente.

Se rehabilitó la red de agua entubada y de alcantarillado, así como la construcción de guarniciones, banquetas y pavimentación en la primera etapa de la calle Amado Nervo, en El Cuervero.

“Estas obras representan un beneficio para la vida de más de 2 mil personas de Calvillo y ha sido posible gracias a una inversión de más de 20 millones de pesos, tan solo en el tema del agua. Porque en este gobierno trabajamos para dar soluciones a la gente”, sostuvo la gobernadora.

También resaltó que regresaron los programas de vivienda social y se van a construir 7 mil hogares en los municipios. Se benefició a más de 550 familias con obras de ampliación y mejoramiento de vivienda, que incluyen cuartos adicionales, techos y pisos firmes, entre otros apoyos; además, se entregaron 1,200 escrituras de vivienda.

En el deporte, Aguascalientes también impulsa grandes sueños; con la Copa Aguascalientes, el torneo más importante del estado, se logró la participación de más de 45 mil deportistas, quienes recibieron uniformes, arbitraje y transporte gratuitos.

Al finalizar su mensaje, la gobernadora hizo un llamado a seguir trabajando de la mano por el progreso de Calvillo y de Aguascalientes.

“Sé que todavía tenemos muchos retos por delante, pero, también sé que con la unidad y el trabajo de la gente no hay meta que no podamos alcanzar. Quiero que sepan que cuentan conmigo, que cada compromiso que asumimos lo vamos a cumplir, y que cada sueño que ustedes tienen, lo vamos a seguir impulsando desde el Gobierno del Estado. ¡Que viva Calvillo! ¡Que viva Aguascalientes!”, concluyó con fuerza.