En Calvillo se hacen pasar por funcionarios públicos, otorgan falsos permisos para talar árboles 

Redacción 

Aguacalientes, Ags.-En el municipio de Calvillo que encabeza el alcalde panista Daniel Romo Urrutia se detectó la circulación de documentos apocrifos donde se hacen pasar por el secretario de Obras Públicas, otorgado supuestos permisos para el derribo de mezquites.

Mediante las redes sociales del ayuntamiento se exibe el falso documento donde se otoga la “supuesta”  autorización de la tala.

Autoridades ya investigan el origen de este documento y piden a la ciudadanía denunciar.

ATENTO AVISO 

Se informa a la ciudadanía que circula un documento apócrifo en el que, se engaña dolosamente que el Secretario de Obras Públicas del Municipio de Calvillo, autoriza permisos para el derribo de mezquites.

-Dichos documentos son totalmente falsos. Se trata de una hoja membretada falsa y no están firmados.   

-El Gobierno de Calvillo reitera su compromiso con el cuidado y preservación del medio ambiente.

-Invitamos a la población a mantenerse informada y ante cualquier situación de este tipo acercarse a las oficinas correspondientes.