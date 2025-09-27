En Calvillo se fortalecen la coordinación de los Consejos de Seguridad Pública

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Gobierno de Calvillo que encabeza el presidente municipal Daniel Romo Urrutia, llevó a cabo en el Centro de Barrios de la cabecera municipal, las mesas de trabajo de los Consejos de Seguridad Pública y de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre autoridades y ciudadanía para la construcción de entornos más seguros.

Durante la sesión, se presentó el informe de actividades del Departamento de Prevención del Delito y se abrió un espacio de diálogo con las y los vecinos, quienes compartieron sus inquietudes y propuestas para implementar estrategias más efectivas que atiendan de manera directa las necesidades de la comunidad.

Arturo Cardona López, secretario de Gobierno y del H. Ayuntamiento, refirió que, gracias a la la suma de esfuerzos y la participación activa de la sociedad, se garantiza la paz y la tranquilidad de todas las familias calvillenses.

#LegadoParaMiGente