En Calvillo brindan atención a afectados por lluvias

Redacción

Calvillo, Ags.- El Ayuntamiento encabezado por el presidente municipal Daniel Romo Urrutia, realizó este jueves un recorrido por Ojocaliente y las zonas de mayor afectación tras las lluvias torrenciales registradas.

Con el objetivo de brindar una atención inmediata a la población, se llevaron a cabo censos para cuantificar las pérdidas y poder implementar acciones de apoyo directo a las familias afectadas.

De igual manera, se desarrolló una jornada intensiva de limpieza, que incluyó el retiro de agua y lodo en las calles, así como la remoción de árboles caídos y vehículos arrastrados por la corriente.

A esta labor se sumaron instituciones como la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, la Coordinación de Protección Civil, Bomberos y Atención Prehospitalaria, Servicios Públicos, OOSAC, Obras Públicas, la SEDENA, entre otras.

📞 Se recuerda a la ciudadanía que, ante cualquier situación de riesgo, pueden comunicarse a los teléfonos 911 y 495 956 07 46.