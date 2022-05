En alto riesgo abatimiento de mantos acuíferos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Asociación Mexicana de Hidráulica, Humberto Blancarte Alvarado, alertó de una situación de alto riesgo con el abatimiento de los mantos acuíferos en el estado.

El especialista destacó que nuestra entidad ya padece estrés hídrico que lo puede llevar a una situación similar a lo que ocurre con Nuevo León que está padeciendo de falta de agua, si no se toman acciones inmediatas.

El exdirector de CAASA hoy Veolia, señaló que en estos momentos hay zonas en el estado en donde se está registrando un abatimiento de los mantos acuíferos hasta de 2 metros, lo cual es ya preocupante.

Más adelante Blancarte Alvarado manifestó que en un año de sequía como el que se está padeciendo se agudizan más los problemas por falta del vital líquido y el consumo se dispara.

-¿Estamos cerca del Día Cero?

-No sabemos, la verdad es que el acuífero no está instrumentado, entonces no tenemos estimaciones actuales ya que muchas de ellas son de hace 40 o 50 años que desde entonces ya advertían de este famoso Día Cero, entonces pues prácticamente estaríamos en el límite por lo que es un tema que no debe soslayarse.

Finalmente un llamado a las candidatas al gobierno del estado a tomar el tema con responsabilidad y hacer propuestas viables por peligro que se corre de que el estado de se quede sin agua.