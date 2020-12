En alerta municipio de Aguascalientes por descenso de temperaturas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante la entrada del frente frío número 24 que proviene del noroeste del país, se esperan descensos en la temperatura con mínimas de 0 grados centígrados para Aguascalientes. La Coordinación Municipal de Protección Civil se mantiene atenta para salvaguardar a la población que así lo requiera.

Según información del Sistema Meteorológico Nacional, los días 30, 31 de diciembre y 1 de enero del 2021, ingresará la cuarta tormenta invernal, por lo que la corporación hace un llamado a la población a evitar exponerse al frío y en caso de requerir salir, se recomienda usar ropa abrigadora, sobre todo al amanecer y por las noches, momentos del día en el que se pronostica ambiente gélido con presencia de viento helado.

En este sentido, la corporación dio a conocer que el refugio temporal ubicado en la esquina que forman las calles Artillero Mier y Coba en el Infonavit Morelos, mantiene sus puertas abiertas a personas vulnerables o en situación de calle, disponible de 20:00 a 8:00 horas, donde se recibe a la población con los protocolos de sanidad correspondientes para evitar contagios de COVID-19.

Se recomienda a la ciudadanía consumir alimentos con alto contenido de vitamina C, además para evitar accidentes o intoxicaciones, no prender anafres, evitar sobrecargar contactos eléctricos y no dejar veladoras prendidas. En caso de requerir apoyo de elementos de Protección Civil llamar a los teléfonos 072, 449 970 40 53 y 449 918 28 11.