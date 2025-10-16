En alerta médicos por sarampión; por cada infectado hasta 18 se pueden contagiar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Ante el aumento de casos de sarampión en el país, médicos hicieron un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas, especialmente el uso de cubrebocas en lugares concurridos como aeropuertos y centrales camioneras.

El vicepresidente del Colegio de Médicos, Francisco Márquez, explicó que esta enfermedad es altamente contagiosa, ya que una persona infectada puede transmitirla hasta 18 o más. Detalló que los síntomas suelen presentarse entre 7 y 14 días después del contagio, lo que dificulta detectar a tiempo la fuente de exposición.

Márquez pidió a la ciudadanía extremar precauciones al viajar a estados con mayor número de casos, como Chihuahua, y recordó la importancia de acudir al médico ante síntomas febriles o respiratorios.

Asimismo, exhortó a la población a mantener al día su esquema de vacunación y aprovechar las jornadas de inmunización disponibles en los centros de salud para evitar nuevos brotes.