En alerta Aguascalientes por detención de narco de Colima 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El vicefiscal de Investigación, Juan Antonio Zermeño, aseveró que se está en alerta tras la detención en días pasados de un peligroso delincuente de Colima.

En charla con los medios de comunicación refirió el caso particular del “Cejón” y/o el “Fumador”, señalado como responsable de la violencia desatada en Colima, admitiendo que la Fiscalía del estado no tuvo ninguna participación en este asunto.

-¿La semana pasada se hizo una detención importante de un narco pesado, se ha visto aquí la presencia de estos?

-De ese tema en específico se tiene conocimiento de que hubo una detención por parte de la Guardia Nacional y la SEDENA de una persona que fue puesta a disposición directa de la Fiscalía General de la República y hasta donde entiendo ya está sometida a un proceso con la medida de prisión preventiva, pero nosotros no intervenimos en ese proceso.

-¿Pero si estaría en alerta Aguascalientes ante este tipo de hechos?

-Siempre estamos alertas, hay policías ministeriales en todos los municipios del estado y estamos al pendiente de las denuncias que que se presentan todos los días, apuntó quien por cierto se quedará al frente de la Fiscalía del estado durante el tiempo de ausencia del titular, Jesús Figueroa Ortega.