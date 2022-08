En Aguascalientes sigue PRI vs PRI

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No acaban los pleitos en el Revolucionario Institucional, luego de la salida del polémico ex dirigente Antonio Lugo Morales, mujeres priistas se salieron a posicionarse en rechazo de los casos de violencia política de género por los cuales fue acusado.

En conferencia de medios la dirigente del Organismo Nacional de Mujeres del PRI (ONMPRI) en la entidad Denisse Ibarra Rangel, emitió un posicionamiento en el que respaldan a la regidora Citlalli Rodríguez, misma que fue víctima de violencia política por parte de Lugo Morales, así como se solidarizan con la ex candidata a la alcaldía Norma Guel y la diputada local, Verónica Romo.

Por su parte la secretaria general, Leslie Atilano, expuso que al presentar su renuncia al partido el ahora ex dirigente deberá enfrentar los procesos jurídicos por su cuenta.

-¿Y porqué hasta ahora se pronuncian por este tema de razón de género?

-En este caso nos estamos posicionando porque ya hay una sentencia y además desde un principio nosotros dimos parte a nuestra dirigencia nacional del ONMPRI preocupadas por el qué iba a pasar con este tema y acordamos prudencia ya que nosotros no éramos el órgano que iba a deliberar, por tanto se podría entorpecer el proceso, y por ende al salir los magistrados a señalar que había elementos para juzgarlo es que salimos a dar nuestra postura, respondió Ibarra Rangel.Apenas este martes tomó posesión como nuevo dirigente del tricolor, Carlos Peña Badillo quien antes que cualquier cosa pidió unidad al interior de este partido, sin embargo parece que no le hicieron mucho caso.