Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Sustentabilidad, Medio ambiente y Agua Julio César Medina, sostuvo que en Aguascalientes se mantiene una buena calidad del aire pese a picos negativos en temporada invernal y con algunos incendios festejarles.

El funcionario estatal comentó que si bien se han teñido contingencias por la mala calidad del aire, las mismas no han sido por tiempos prolongados.

“Los últimos eventos de mala calidad del aire los tuvimos con los incendios forestales en el cerro del Picacho, la Posta o de los Gallos y aunque si se generaron partículas, por fortuna no tuvieron un impacto mayor en la calidad de, aire”, explicó.

Medina más adelante alertó que debido a las condiciones de calor extremo y lluvias tardías, se espera que incremente el número de incendios forestales, por lo que no se descarta que a mayor cantidad de eventos pueda repercutir en una mala calidad del aires para Aguascalientes.

“La medición de la calidad del aire sufrió ajustes y ahora se mide por intervalos de 12 horas, pero por fortuna en los últimos acontecimientos no hemos sobrepasado esa horas”, aseguró.