En Aguascalientes persiste desigualdad social y explotación laboral: Obispo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El obispo local Juan Espinoza Jiménez advirtió en torno a rezagos en materia social que persisten en esta entidad, enfocándose a abusos laborales y explotación laboral.

“En la Primera Lectura, vemos que el profeta Amós denuncia la corrupción y la injusticia. En Aguascalientes vemos realidades similares: desigualdad social, explotación laboral y familias que apenas logran lo básico, mientras otros hacen negocios sin escrúpulos”, subrayó.

Al encabezar la ceremonia religiosa de este domingo en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jiménez hizo un llamado a la feligresía para mantener una vida con dignidad; dándole el valor justo a cuestiones monetarias.

“El dinero es necesario y todos lo necesitamos, más hoy que los productos se encarecen día con día. Sin embargo, cuando ponemos nuestro corazón en el dinero y en el objeto de nuestra vida, se convierte en un ídolo que nos esclaviza”, insistió.

El jerarca religioso exhortó a la comunidad católica para mantener la honradez en los negocios y en las actividades diarias.