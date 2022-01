En Aguascalientes no tendrán cabida los negocios de Marko Cortés: Ruvalcaba

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin sombra de actos ilícitos en su trayectoria se declaró Nora Ruvalcaba Gámez, aspirante de Morena por la gubernatura, quien apuntó que esa situación sí se genera en el gobernante Partido Acción Nacional.

“Han sido 24 años de una constante lucha y aquí nos mantenemos. No nos antecede un solo acto de corrupción, ni nada que nos avergüence en esta posición como sí a nuestros adversarios”, subrayó en conferencia de medios.

Ruvalcaba Gámez aseguró que en Aguascalientes al menos el 57 por ciento de la ciudadanía quiere un cambio de política, cuestionando de paso cualquier intromisión de la dirigencia nacional del PAN que encabeza Marko Cortés para ver por sus intereses personales.

“Se los decimos de manera tangible. En Aguascalientes no tendrán cabida ni Luis Alberto Villlarreal, ni Marko Cortés, ni todos los negocios millonarios que represente la mafia del poder

Nora Ruvalcaba competirá por tercera ocasión por la gubernatura del estado. En 2010 bajo las siglas del PRD, seis años después ya por Morena y este año de nueva cuenta por el instituto guinda. En ese sentido, la también ex delegada de Bienestar rechazó le antecedan esos resultados adversos. “No me antecede una elección que perdimos, sino una lucha como le antecedió al licenciado Andrés Manuel López Obrador dos fracasos por la Presidencia. Pero donde nunca se perdió que el objetivo era un régimen donde no exista la corrupción, ni los privilegios”.

Las elecciones por la gubernatura del estado se celebrarán el 5 de junio.