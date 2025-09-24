En Aguascalientes no se aplican fotomultas por tema político: Tránsito

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La implementación de fotomultas en la capital no es viable actualmente debido a motivos políticos, reconoció José Luis Rodríguez Montoya, director de Movilidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“No hay factibilidad ahorita. Así lo veo sinceramente. Sí, sería una muy buena medida, pero por los temas que tenemos ahorita no es factible”, señaló el funcionario.

De acuerdo con Rodríguez Montoya, las fotomultas lograron reducir accidentes cuando se aplicaron en la ciudad, sin embargo, fueron retiradas.

“La propuesta está, de hecho. La propuesta está, los resultados fueron muy buenos. Yo estuve presente cuando se aplicaron. Bajó mucho el índice de accidentes, pero bueno, no me voy a mencionar por qué, pero fueron retiradas”, comentó.

El director de Movilidad admitió que la falta de continuidad obedece principalmente a factores ajenos a lo técnico.

“Pues es un tema político, más que nada”, explicó.

Aunque la propuesta sigue sobre la mesa, Rodríguez Montoya insistió en que no existen condiciones para retomarla en el corto plazo.

“No es factible. Está la propuesta. A mí me parece una idea muy buena, pero estamos viendo las posibilidades”, expresó.

Al ser cuestionado sobre los motivos que frenan la medida, reiteró que las prioridades actuales del Municipio están en otros temas. “Tenemos otras prioridades y bueno, es un tema, podría decirlo así, político. Afecta a muchas personas. No sé, la verdad. El tema fue un tema de campaña más que nada”, sostuvo.