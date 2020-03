En Aguascalientes no habrá aumento a la tortilla

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A diferencia de otras entidades, aquí se mantendrá el precio de la tortilla sin que se contemplen aumentos hasta ahora, indicó el líder de los Industriales de la Masa y la Tortilla, Héctor Pérez Santillán.

En charla con El Clarinete aseveró que el precio en Aguascalientes se mantendrá entre los 14 y 19 pesos, derivado de que por lo pronto se mantiene estable el precio de las harinas y el maíz.

Refirió el caso de otras entidades como el Estado de México donde si se está solicitando un aumento, sin embargo es porque ellos mantienen el producto entre los 12 y 13 pesos, por lo que su margen de ganancias y costos de operación se ha reducido y es por ello que se ven obligados a aumentar, sin que sea generalizado al resto del país.

“Te insisto, no se ve ningún aumento, si las harineras nos avisarán de algún aumento, pues entonces ya veríamos, pero no hay tal”.

Puntualizó que en estos momentos de contingencia sanitaria por el coronavirus sería irresponsable aplicar un aumento a un producto de primera necesidad, por lo que de no haber algún cambio se sostendrán los precios vigentes, remató.