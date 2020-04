En Aguascalientes no ha parado distribución de cerveza

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En nuestra entidad no se detenido la distribución de cerveza, esto luego del decreto de las autoridades federales de frenar la producción y venta del producto.

Lejos de parar actividades en el caso de Grupo Modelo en Aguascalientes, inclusive están sacando hasta 10 rutas de reparto extras los domingos para cubrir la demanda que se tiene.

En el caso de Aguascalientes al cancelar la Feria Nacional de San Marcos, cuyos productos a comercializar ya estaban embodegados para comercializar por la cervecera, en estos momentos están aprovechando para los mismos para abastecer el mercado local.

Así mismo, producto que era destinado a municipios que están en Ley Seca, este se distribuyó entre los aquellos que no han decretado esta medida, como en el caso de la capital.

Personal de esta empresa, mencionaron a este informativo que de momento no les han dado la instrucción de parar, por lo que siguen operando de forma normal.

Refirieron que a partir de que se habló del cierre de producción, las ventas se les elevaron de manera considerable, lo mismo que están llegando personas de municipios vecinos de Jalisco, Guanajuato y Zacatecas donde se ha prohibido su venta a surtirse a Aguascalientes.

En el caso de Heineken, la otra empresa cervecera de México distribuidora de marcas como Tecate, estás cancelaron sus promociones en sus principales centros de distribución que son los Oxxos, lo mismo que dejaron en bodegas producto para la venta en los siguientes días.

De momento en Aguascalientes no se ha escaseando por completo la cerveza, por los factores antes citados.