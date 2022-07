En Aguascalientes; ni legalización, ni decomisos de vehículos ‘chocolate’

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario de Finanzas del estado, Carlos Magallanes García, señaló que no se contemplan ni decomisos, ni legalización de vehículos ‘chocolate’.

El burócrata expuso que el decreto federal de legalización de unidades americanas no incluyó al estado de Aguascalientes y si de Zacatecas hacia el norte.

En torno a operativos como se hará con las unidades con placas vencidas, el funcionario refirió que se trata de unidades que están protegidas por organizaciones que los ayudan a circular de esa manera,

“Para finalizar manifestó que aún con las presiones nosotros no los podemos regularizar porque simplemente no tenemos autorización para ello al depender directamente de la federación”, concluyó.