En abonos pero vamos a pagar finiquito a exempleados :Leticia Olivares

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa de Tepezalá, Leticia Olivares Jiménez, aseguró que sí le van a pagar su finiquito a cinco extrabajadores que le ganaron el juicio laboral al Ayuntamiento que ahora preside.

En entrevista la presidente municipal independiente reconoció el hecho y señaló en entrevista que “son demandas de dos administraciones anteriores, no son demandas de ésta administración, no obstante tenemos que resolver porque es la institución. Son cinco personas, estamos hablando de un millón 200 mil pesos (de adeudo); efectivamente cuando yo llego a la administración (en octubre pasado), reviso todo el tema de las demandas que tenemos, varias las hemos sacado ya y hasta hoy día no tengo ninguna”, aseguró.

Empero acto seguido recordó que “si han ido algunas personas y se les ha finiquitado, (pero) de ésta en específico de estas cinco personas, efectivamente se dieron hace más de 5 años y en ese sentido me acabo de reunir con el abogado qué es quien los lleva. Yo le comenté que estoy en la mejor disposición, sé que es algo que nosotros no provocamos pero ya hay que resolver y estoy por construir con él algún acuerdo porque no puedo pagar en una emisión esa cantidad. Hay que ser realistas, por los diversos gastos (que tiene el Ayuntamiento), pero sí voy a responder y no darle muchas vueltas a ese tema, hay que resolverlo”, dijo, aunque hay que señalar qué hace un par de meses que se venció el tercer laudo.

Posteriormente Olivares Jiménez manifestó que “estoy esperando que el abogado hable con sus clientes para llegar a un acuerdo si puede ser en dos, o tres pagos y voy a pagar sin problema porque quiero resolver”, acotó.

Finalmente y por otra parte reconoció que al tomar posesión ella despidió a no más de 10 personas a los cuales ya se les pagó su finiquito.