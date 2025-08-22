En 8 de cada 10 carpetas de investigación de Fiscalía hay evidencias del C5i

22.3 C
Aguascalientes
22 agosto, 2025
Tendencias

Redacción 

Aguascalientes, Ags -Hasta en 8 de cada 10 carpetas de investigación de la Fiscalía General del Estado hay evidencias proporcionadas por el C5i, indicó su titular, Michelle Olmos Álvarez.

Destacó la utilidad de las cámaras que han permitido esclarecer delitos de alto impacto y dar con los responsables, aún fuera del estado.

Apenas el pasado fin de semana en que ultimaron a persona en el fraccionamiento Bosques, se tuvo intervención mediante cámaras que llevaron a la detención de cuatro presuntos responsables de estos hechos.

Refirió de una red de 3 mil 500 cámaras de vigilancia en el estado que han aportado evidencias.

Sin embargo, reconoció que no se tiene una eficiencia al 100 por ciento, en algunos casos por los ángulos o porque los hechos ocurren al interior de un inmueble de donde no pueden acceder a la revisión de cámaras sin una orden judicial, explicó a comunicadores.

“Aun así se han tenido persecuciones que han derivado en detenciones, localización de vehículos con reporte de robo y de personas”, concluyó la funcionaria.