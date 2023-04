En 5 días de feria mil 398 personas multadas por conducir ebrios

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Quizá uno de los hechos más comunes durante la feria Nacional de San Marcos (FNSM) es el aumento de incidencia en relación a personas que conducen en estado de ebriedad. No mas no entienden de los peligros que hacer esto conlleva pues ponen se ponen en riesgo ellos y a los demás que circulen en las calles.

Según informó el director de Movilidad del municipio capitalino, Arturo Martínez Morales, hasta el momento han sido presentados 383 hombres y 48 mujeres por conducir con aliento alcohólico; a 870 hombres y a 97 mujeres por conducir en estado ebriedad. En otras palabras, mil 398 personas han sido detenidas y presentadas a justicia cívica por conducir irresponsablemente.

Esta situación y el tráfico que se genera en los alrededores de la feria hacen que sea más probable que sucedan accidentes.

“En accidentes en el perímetro de la Feria hemos tenido dos, uno en boulevard San Marcos y otro en Convención y López Mateos Poniente; uno de ellos por conducción con aliento alcohólico, fue choque por alcance y el segundo por conducir en estado de ebriedad”, detalló el funcionario.

También se han registrado otros 8 accidentes desde que inició la feria pero fuera del perímetro ferial en donde también se vio involucrado el consumo excesivo de alcohol.

“Si toma, no maneje. Todos los días es el consejo, mayormente los fines de semana porque sabemos que aumenta la circulación, si toma, no maneje o bien use otros medios para trasladarse. Nuestros operativos son rotativos, dos células una al norte y otra al sur; dos puntos fijos con ocho médicos certificando las condiciones del conductor y 16 elementos operativos”, finalizó.