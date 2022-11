En 3 meses se conocerá resultado de investigación de caída del helicóptero; FGR atraerá el caso

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Jesús Figueroa Ortega, fiscal estatal señaló que estima que entre dos y tres meses se pueda conocer el resultado de la investigación de la caída del helicóptero Aguila 1 de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal que cayó la mañana de este jueves en un lote baldío del municipio de Jesús María.

En entrevista en palacio de gobierno donde acudió al homenaje póstumo de los cinco oficiales fallecidos tras la caída de la aeronave, el funcionario local externó que “luego de que se apagó el incendio porque hay que recordar que el helicóptero se incendió y luego se extrajeron los cadáveres. Eso lo estamos haciendo nosotros y luego intervino un perito de la aseguradora, ya que la propia empresa tenía que intervenir en el mismo momento y también estuvieron compañeros de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que van a hacer el dictamen final causalidad”, dijo.

Acto seguido manifestó que “tiempos para poder saber causas yo calculo que está entre y dos y tres meses de acuerdo a la información que hemos recabado, sin embargo puede ser antes o después. ¿Por qué? Porque no va a ser la fiscalía del estado, va a ser incluso la propia fiscalía general de la República la que va a atraer en su momento este caso, porque la competencia original es de la FGR, entonces yo calculo de lo que yo he investigado de ayer hacia hoy que está entre dos o tres meses para saber la causa”.

Más adelante precisó que “No hay ninguna línea cerrada, nosotros podemos pensar al detectar en los videos más claros que se han publicado en los medios se ve una parvada de pájaros que va ahí porque el helicóptero estaba volando bajo porque a final de cuentas para esas operaciones este volando más bajo de la altura permitida y estamos considerando nosotros que haya algún objeto extraño que haya hecho perder el control de la aeronave. Insisto no estamos planteando nuevas líneas, solo a mi me llama eso la atención y entrevistamos también a una persona que públicamente hizo referencia a disparos y no hemos encontrado, absolutamente nada de proyectiles. Ya peinamos la zona y también tenemos que decir que considerar un factor que dentro de los cinco tripulantes dos eran artilleros”.

Posteriormente Figueroa añadió que precisamente la labor de los artilleros es prevenir y repeler algún ataque ya que estas personas entrenan subiéndose al helicóptero y en movimiento disparan, además de que tienen un oído más fino que el resto de los pasajeros, para detectar si hay algún ataque hacia la aeronave.

De igual manera retomó el tema del audio que se publicó donde un presunto testigo señaló que hubo seis motociclistas con rifles que abrieron a fuego contra el helicóptero en ese sentido comunicó que “ellos nos dice una serie de incoherencias que a mi ese argumento no se me hace sólido, parece un tanto películesca, pero no vamos a descartar ninguna línea de investigación”, reiteró.

Finalmente acotó que en la investigación también participa personal de aeronáutica civil de la SCT y otras instancias qué apoyan las indagaciones para esclarecer el asunto.

En este percance perdieron la vida el titular de la SSP en la entidad, Porfirio Sánchez Mendoza así como el piloto, un oficial más y dos artilleros luego de que minutos antes de su caída habían participado en un operativo contra el narcomenudeo en el fraccionamiento Chicahuales junto con policías municipales, estatales y ministeriales.

*Foto de Claudio Bañuelos.