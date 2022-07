En 29 años solo 2 auditorías a Veolia (Caasa) … Sin resultados

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- A lo largo de casi tres décadas de operación, la concesionaria del servicio de agua en el municipio capital apenas ha sido revisada en un par de ocasiones por administraciones municipales.

La empresa originalmente llamada Caasa, luego Proactiva Medio Ambiente Caasa y ahora Veolia fue creada en octubre de 1993. En su contrato original se establecía un periodo de cuatro años para la aplicación de auditorías. Pero en la práctica, estas se cuentan con los dedos de una mano.

Ahora, se anuncia una tercera auditoría por el actual ayuntamiento capitalino, de cara a la conclusión del contrato de la empresa que expira en octubre del siguiente año. Pese a que los dos antecedentes son cuestionables.

“No se encontraron fallas graves”

La primera auditoría a la concesionaria se realizó más de diez años después de que el servicio fuera privatizado. Para mediados de 2006, el alcalde de extracción panista Martín Orozco Sandoval anunció una revisión a la firma denominada por aquel tiempo Concesionaria de Aguas de Aguascalientes (Caasa).

Orozco Sandoval presentó los resultados el 11 de julio de 2006 en una videograbación donde propuso revisar el título de concesionaria y que la empresa dejase de “cobrar aire”. Al presentar la auditoría, Orozco mencionó una lista de seis puntos con las principales fallas de la empresa.

1.- Es innegable la presencia de aire en las redes de agua potable por el mal estado de la infraestructura, lo que provoca incremento en el costo de nuestros recibos.

2.- Más de cuatro mil 600 usuarios de casas deshabitadas y lotes baldíos presentan un injusto cobro de cuota mínima.

3.- Las cuentas suspendidas por falta de pago permanecen activas y continúan generando un cobro mensual, lo que complica que estos usuarios se pongan al corriente.

4.- Los descuentos realizados a los usuarios morosos en el programa Miércoles Ciudadano ponen en desventaja a los usuarios complicados, fomentando constantemente la falta de pago.

5.- Los procedimientos de licitación, contratación y control de la calidad de las obras de la Concesionaria no se realizan con total apego a la Ley de Obra Pública del Estado de Aguascalientes.

6.- No existe un instrumento legal que permita tener vigentes y actualizados los costos de operación y mantenimiento de la Concesionaria.

Ese mismo día, Adrián Castillo Serna, entonces director de la Comisión Ciudadana de Agua Potable (Ccapama), reconoció “inconsistencias” en torno a las finanzas de la concesionaria. Sin embargo, negó aplicar sanciones alegando “no se encontraron fallas graves en torno a la prestación del servicio”.

Lo más llamativo fue cuando Adrián Castillo dijo que la empresa, para ese momento ya con casi 13 años operando en Aguascalientes, tenía menos de un lustro sumando ganancias. “Lo que sí les puedo mencionar es que desde hace tres años inició con la utilidad, pero comparada con las inversiones que los primeros nueve años, todavía no alcanza el punto de equilibrio”.

Pese a todo, el alcalde Martín Orozco destinó hasta diez millones de pesos a favor de las deudas de la concesionaria. El 21 de diciembre de 2006, la sesión del Cabildo autorizó la compra de cartera vencida de los usuarios morosos.

“No aptos para el servicio”

Tuvieron que pasar casi seis años y un cambio de colores en la alcaldía para tener una nueva auditoría a la concesionaria.

En 2012, la presidenta municipal priista Lorena Martínez Rodríguez anunció una auditoría a Proactiva Medio Ambiente Caasa. El análisis fue encomendado a un grupo de especialistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey campus Aguascalientes, quienes presentaron sus resultados el 26 de septiembre de 2012.

En la evaluación se detectaron 25 irregularidades en cobro excedente del servicio, aplicación de tarifas por servicios no brindados o correspondiente a meses anteriores y los cuales generaban recursos por más de ocho millones 900 mil pesos mensuales. Asimismo, se mostró que de las 250 mil tomas en la ciudad de Aguascalientes, el 59.37 por ciento de estas brindaban un servicio “pésimo”, derivando que muchos domicilios no tuviesen abasto las 24 horas.

Proactiva Medio Ambiente Caasa entregaba también malas notas en cuanto al incumplimiento de más de una veintena de acuerdos de la concesión. Entre estos, las facturas con aire en la red, usuarios sin drenaje domiciliar y que pagaban tarifa completa, descuento bajo criterios propios y una cartera vencida similar a la de 2007, cuando tuvieron adeudos por 50 millones de pesos. Inclusive al menos 14 trabajadores con nivel mando en la empresa fueron calificados como “deficientes” y otros 62 como “no aptos para sus labores”.

Sergio Gómez Partida, el consultor que dirigió el análisis, explicaría que el trabajo consistió en una auditoría técnica y no de carácter fiscal revisando aspectos como abasto y potabilización, distribución, factibilidades, atención a usuarios, entre otros. También hizo la recomendación de instalar un Consejo Técnico en Ccapama y este diera una mayor asesoría.

A la presentación del informe acudió la misma Lorena Martínez, quien dio su palabra de hablar con Caasa para mejorar el abasto y la distribución del agua. Sólo que la alcaldesa reconoció no tener métodos legales para amarrarle las manos al monopolio.

“Hoy en este momento el título de concesión no tiene establecidas sanciones a los incumplimientos de la Concesionaria, no tiene establecidos procedimientos y por tanto al no tener esa estructura hace poco viable hacer un proceso judicial”, dijo Lorena.

¿La tercera es la vencida?

Aunque el PAN recuperó la alcaldía en 2013, las subsecuentes administraciones de los blanquiazules Antonio Martín del Campo y Teresa Jiménez no aplicaron ninguna auditoría a la empresa que cambió de nuevo su nombre a Veolia en septiembre de 2018.

Recién el ahora edil panista Leonardo Montañez Castro, que asumió funciones en octubre del año pasado, fue quien adelantó una auditoría a la empresa y que deberá completarse este mismo 2022.

“Se tiene que hacer, tiene que realizarse para conocer la situación y sobretodo por el tema de la gran decisión que estamos por tomar el siguiente año. El tema es que se pueda realizar antes que termine el año”, señaló el alcalde, durante una entrevista grupal el pasado martes 26.

Lo anterior, a un año de concluir el contrato de la empresa.

Por otra parte a decir de Gustavo Granados regidor del Cabildo capitalino señaló que actualmente la utilidad que tiene la empresa de capital francés es de 23 millones de pesos mensuales y el servicio que presta es muy deficiente.