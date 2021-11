En 20% cayó venta viviendas por cancelación de créditos de banca en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta en un 20% se desplomó la venta de viviendas a consecuencia de la cancelación de créditos por parte de la banca luego del hackeo al Registro Público de la Propiedad y el Comercio, sostuvo Mario Álvarez Michaus, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI).

-¿A cuánto hacienden las pérdidas por esta situación Mario?

-Mira lo que pasa es que es muy complicado calcular las pérdidas porque en el caso de la vivienda usada los indicadores los maneja el Registro Público, pero estos aunado a a lo que les pasó no tiene una separación de decir hubo tanta venta de vivienda nueva y usada, entonces no la hay números certeros, pero entre los inmobiliarios sabemos que si hay una fuerte baja que está afectado al sector y a quienes dependemos de este.

Remarcó que la principal afectación está en quienes comercializan vivienda usada y no en aquellos desarrolladores de casas nuevas a los que por el contrario se les incrementaron las ventas por la falta de créditos bancarios para el rubro de inmuebles usados.

-¿Ahora sí que ya va más de un año y no hay solución definitiva?

-Pues ahora si que ya solo falta que le pongamos la velita, desde octubre del año pasado vino la cerrazón de bancos por la desconfianza en al registro público y aunque ya al menos tenemos una válvula de escape con un banco que ya ha empezado a soltar créditos, continúa siendo insuficiente para las afectaciones que se han tenido.