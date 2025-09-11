Empresas de Aguascalientes transitan a energías limpias

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Para las micro, pequeñas y medianas empresas de Aguascalientes, transitar hacia energías verdes no solo es una estrategia para reducir costos y cumplir regulaciones, sino una oportunidad para fortalecer su posición como negocios altamente responsables con el medio ambiente, así lo comentó el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega.

Agregó que emprender este camino les abre nuevas oportunidades y les ofrece la posibilidad de acceder a clientes que, cada vez con mayor frecuencia, valoran la sostenibilidad como un punto relevante para la toma de decisiones en operaciones comerciales.

Por su parte, Anahí Marí López, subsecretaria para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la Sedecyt, explicó que 25 negocios locales recibieron apoyos económicos y de capacitación técnica especializada, a través de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), por un valor superior a los 2 millones de pesos.

Dio a conocer que las empresas participaron en la convocatoria del proyecto Fondo Recuperación Verde (FRV), siendo Aguascalientes el estado del país que más solicitudes registró a nivel nacional en los sectores: servicios, comercio, agroindustrial, textil, turismo e industrial, lo que demuestra el compromiso de la comunidad empresarial hidrocálida con el desarrollo sostenible.

Las tecnologías que se implementaron en los negocios locales son: sistemas fotovoltaicos, equipos médicos y cámaras de refrigeración con eficiencia energética y hornos solares con energía térmica renovable.