Empresas de Aguascalientes recurren al crédito y se aprietan el cinturón para no cerrar

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Continúan las empresas locales atravesando por una situación financiera complicada, aseguró Erika Muñoz, presidenta de Mujeres Empresarias Mexicanas (Memac).

La dirigente empresarial manifestó que a pesar del escenario complicado no se han cerrado empresas, ni despedido personal.

“En materia financiera hay un escenario complicado de estira y afloja, pero afortunadamente no han existido bajas de personal, seguimos manteniendo nuestra plantilla laboral”, presumió.

Más adelante Muñoz admitió que se ha tenido que recurrir al crédito buscando las tasas de interés más competitivas para mantenerse en pie.

“Lo que también estamos haciendo es recortando gastos internos, ahora sí que ver las prioridades y reteniendo aquellas inversiones que no son urgentes para sortear la crisis”, explicó al concluir.