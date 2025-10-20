Empresarios advierten que reformas a la Ley de Amparo debilitan la defensa ciudadana

19.2 C
Aguascalientes
20 octubre, 2025
Tendencias

Redacción
Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal de la Coparmex, Juan Carlos Soledad, advirtió que las recientes reformas a la Ley de Amparo representan un retroceso en materia de derechos ciudadanos. Afirmó que las modificaciones limitan la capacidad de las personas para defenderse frente a actos de autoridad, lo que podría vulnerar principios fundamentales del Estado de derecho.
Soledad destacó en charla con medios influencias que, lejos de fortalecer las garantías individuales, las reformas tienden a concentrar el poder y reducir los mecanismos de protección jurídica que permiten a los ciudadanos oponerse a decisiones arbitrarias. “Se corre el riesgo de que el amparo pierda su esencia como instrumento de defensa y se convierta en un trámite cada vez más restringido”, subrayó.
El dirigente empresarial hizo un llamado a los legisladores y al Poder Judicial para revisar los cambios aprobados y abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y el sector privado. Consideró indispensable recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia permanezca accesible para todos los ciudadanos, sin distinciones ni obstáculos legales.