Empresarios advierten que reformas a la Ley de Amparo debilitan la defensa ciudadana

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente estatal de la Coparmex, Juan Carlos Soledad, advirtió que las recientes reformas a la Ley de Amparo representan un retroceso en materia de derechos ciudadanos. Afirmó que las modificaciones limitan la capacidad de las personas para defenderse frente a actos de autoridad, lo que podría vulnerar principios fundamentales del Estado de derecho.

Soledad destacó en charla con medios influencias que, lejos de fortalecer las garantías individuales, las reformas tienden a concentrar el poder y reducir los mecanismos de protección jurídica que permiten a los ciudadanos oponerse a decisiones arbitrarias. “Se corre el riesgo de que el amparo pierda su esencia como instrumento de defensa y se convierta en un trámite cada vez más restringido”, subrayó.

El dirigente empresarial hizo un llamado a los legisladores y al Poder Judicial para revisar los cambios aprobados y abrir espacios de diálogo con la sociedad civil y el sector privado. Consideró indispensable recuperar la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia permanezca accesible para todos los ciudadanos, sin distinciones ni obstáculos legales.