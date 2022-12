Emprenderá PROESPA campaña de acopio de electrodomésticos descompuestos

Redacción

Aguascalientes, Ags.- ¿Tienes aparatos electrónicos que no utilices o no sirvan y no sabes qué hacer con ellos?, la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa) emprenderá una campaña de acopio de aparatos electrónicos en desuso, ya que los dispositivos electrónicos tienen componentes que, si son arrojados y dejados a la intemperie sin el tratamiento adecuado, ocasionan daños graves al medio ambiente.

Los aparatos que se pueden entregar son: celulares, cargadores, tabletas, teclados, monitores, radios, televisores, entre otros, y serán recibidos en las instalaciones de la Proespa, ubicadas en Jardín del Encino #106 A, Jardines de Aguascalientes, de lunes a viernes, de las 8:00 a las 16:00 horas.

La Proespa invita a la ciudadanía a sumarse a esta campaña que no sólo es a favor del medio ambiente, sino también de las mascotas, pues con lo recolectado se apoyará a los dueños que no tienen la posibilidad de adquirir croquetas y casitas para sus michis y lomitos.

Cabe mencionar que todos los aparatos recopilados tendrán un final adecuado, pues con el reciclaje se pueden recuperar materiales de esos dispositivos y usarlos en otros productos, lo cual contribuye a disminuir la basura electrónica dañina y lograr una mayor sostenibilidad.

La campaña concluirá el 13 de enero de 2023; para mayor información se pueden comunicar al 449 917 10 51.